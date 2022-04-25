Богатейшие россияне обеднели на 45,5 миллиарда долларов

Состояние богатейших россиян с начала года упало на 45,5 миллиарда долларов.

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей сократилось с начала года на 45,484 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в BBI представлены 500 самых богатых людей мира, среди них 23 россиянина. На сегодня они владеют 328,04 миллиарда долларов.

Самый богатый из россиян — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. С начала года он разбогател на 645 миллионов долларов, до 31,5 миллиарда. Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон существенно обеднел — на 6,48 миллиарда, тем не менее он занимает второе место с 26 миллиардами.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин потерял 4,27 миллиарда, но поднялся с четвертого места на третье — его состояние оценивается в 23,7 миллиарда.

На четвертой строчке расположился совладелец «Северстали» Алексей Мордашов c 23,5 миллиарда — он стал беднее на 5,33 миллиарда. Пятым идет Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») — 19,6 миллиарда (минус 1,63 миллиарда), шестым — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, досрочно сложивший полномочия президента компании, — у него 18,7 миллиарда (минус 3,09 миллиарда).

Седьмым стал бывший основной бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев, попав под санкции ЕС) — он разбогател на 853 миллиона, до 18,3 миллиарда. Восьмое место занимает основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 16 миллиардов, которое уменьшилось на 2,43 миллиарда.

Больше всех потерял совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, оказавшийся девятым. Его состояние сократилось почти на семь миллиардов и теперь составляет 15,5 миллиарда. А закрывает десятку лидеров Сулейман Керимов, чья семья контролирует копанию «Полюс», — у него 14,4 миллиарда (минус 834 миллиона).