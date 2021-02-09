"Боги Олимпа" в колонии Карелии победили в интеллектуальной игре

В РБ-2 в Медвежьегорске прошла интеллектуальная игра "Брэйн-ринг", сообщили в УФСИН Карелии.

В минувший вторник, 9 февраля, заключенные "больнички" проверили свои знания по зимним видам спорта. В "Брэйн-ринге" по данной тематике сразились 3 команды. Игра состояла из 5 туров, в каждом туре необходимо ответить на 5 вопросов, связанных с зимними видами спорта.

По результатам игры победила команда "Боги Олимпа" инфекционного отделения.

Как отметили в УФСИН, в РБ-2 на постоянной основе ведется воспитательная работа, которая включает в себя проведение концертов, спортивных мероприятий, викторин, а также различных ведомственных конкурсов.

Ранее сообщалось, заключенных в Карелии научат тушить пожары и шить одежду.