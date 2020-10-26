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Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова

Новости. Экономика
11:10, 27 Октября 2020
фото: © "Ростелеком"
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Событием года для видеосервиса Wink стала трансляция 24 октября 2020 года последнего турнира UFC 254.

З миллиона пользователей Wink посмотрели главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, ставший финальным для карьеры Хабиба. Это рекордный для видеосервиса показатель одновременного просмотра. Более 1 миллиона подписчиков смотрели бой через цифровые приложения Wink. Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех цифровых витринах в условиях небывалой пиковой нагрузки. Впервые трафик прямой трансляции превысил 1 Тб/с.

"Видеосервис Wink доказал, что может справиться даже с такой пиковой нагрузкой. Рекордное количество просмотров говорит о том, как сильно ждали в России этого события. Наши показатели были в три с лишним раза выше предыдущего боя Хабиба осенью 2019 года. Уже в день боя в Wink появилось 500 тысяч новых пользователей — скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова и его трогательное прощальное слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink", – сказала вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Запись турнира UFC 254 и последний бой Хабиба Нурмагомедова доступна в видеосервисе Wink.

За последний год "Ростелеком" увеличил мощность и оптимизировал ИТ-инфраструктуру и платформу видеосервиса Wink, обновил мобильные приложения для Android и iOS. Специально под трансляцию боя была создана выделенная команда специалистов "Ростелекома", которая в режиме онлайн отслеживала нагрузку и оперативно реагировала на обращения пользователей.

Большая подготовительная работа проведена на сети NGENIX (дочерняя компания "Ростелекома") — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах России. Так, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который обеспечил бесперебойное вещание даже при резком увеличения нагрузки.

"Мы понимали всю важность момента и ответственность перед болельщиками. Поэтому NGENIX предприняла беспрецедентные усилия в ходе подготовки к трансляции турнира, и мы с гордостью констатируем отсутствие сбоев. Подобные события показывают зрелость решений NGENIX и способность справляться с кратным увеличением нагрузки. Мы зарегистрировали почти четырехкратный рост пиковой нагрузки во время ключевого боя Нурмугамедов — Гэтжи по сравнению с другими популярными событиями этого года. Мы продолжаем развивать нашу платформу и наращивать ее емкость, чтобы быть частью главных событий рунета", – рассказал генеральный директор NGENIX Константин Чумаченко.

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