Бой тетеревов сняли на видео в Карелии

Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» опубликовал видеосюжет о жизни тетеревов в Карелии.

Съемки велись из укрытия, что позволило снять птиц с близкого расстояния.



Проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» реализуется Спортивно-экологическим клубом «Пилигрим» при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.