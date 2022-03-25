Бой тетеревов сняли на видео в Карелии

Спортивно-экологический клуб «Пилигрим» опубликовал видеосюжет о жизни тетеревов в Карелии.
Съемки велись из укрытия, что позволило снять птиц с близкого расстояния.
Проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» реализуется Спортивно-экологическим клубом «Пилигрим» при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.
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