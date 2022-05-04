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Бойцы Росгвардии Карелии задержали троих любителей бесплатного алкоголя и одну девочку-подростка

Новости. Происшествия
17:20, 13 Мая 2022
фото: © vmnews.ru

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На днях сотрудники районных отделов вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на срабатывание тревожных кнопок в торговых заведениях Петрозаводска, Сортавалы и Сегежи, сообщили в ведомстве.

Так, в столице Карелии в одном из гипермаркетов был замечен мужчина, который взял с прилавка алкогольную продукцию и попытался незаметно пронести ее мимо кассы — его действия были замечены представителями охранной организации. Личность злоумышленника была установлена — им оказался 21-летний горожанин.

Несколькими часами ранее группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержала несовершеннолетнюю за совершение хищения из магазина на набережной Варкауса. Юную нарушительницу передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Также представители Росгвардии задержали 35-летнего сегежанина и 34-летнего жителя поселка Хюмпеля. Граждане были замечены за совершением аналогичных правонарушений — хищением спиртного.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

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