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Бойцы Росгвардии в Карелии помогли выйти из кафе нетрезвому посетителю

Новости. Происшествия
09:46, 06 Июля 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

В Кеми росгвардейцы пресекли два случая мелкого хулиганства, сообщили в ведомстве.

На днях группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена на вызов тревожной сигнализации в кафе, расположенном в центре города. Задержали 31-летний гражданин, который в нетрезвом виде мешал работе персонала и отдыху гостей заведения.

А 43-летний местный житель устроил скандал в охраняемом магазине Кеми. Он оскорблял нецензурными словами продавца и мешал работе персонала.

Задержанные переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.

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