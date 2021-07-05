Бойцы Росгвардии в Карелии помогли выйти из кафе нетрезвому посетителю

В Кеми росгвардейцы пресекли два случая мелкого хулиганства, сообщили в ведомстве.

На днях группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны Росгвардии была направлена на вызов тревожной сигнализации в кафе, расположенном в центре города. Задержали 31-летний гражданин, который в нетрезвом виде мешал работе персонала и отдыху гостей заведения.

А 43-летний местный житель устроил скандал в охраняемом магазине Кеми. Он оскорблял нецензурными словами продавца и мешал работе персонала.

Задержанные переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.