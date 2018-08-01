Бойцы Росгвардии задержали двух мужчин, разбиравших ночью ж/д пути в Петрозаводске

На улице Станционной два местных жителей разбирали железнодорожные пути и были задержаны, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в Петрозаводске 31 июля около 2 часов ночи.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, на улице Станционной увидел двух местных жителей, которые разбирали железнодорожные пути.

Стражи правопорядка установили, что злоумышленники - ранее судимые за кражу 50-летние мужчины. При обыске у задержанных граждан сотрудники ОВО обнаружили 44 крепежных костыля.

По данному факту проводится проверка. Наряд вневедомственной охраны передал правонарушителей сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.