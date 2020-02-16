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Бойцы Росгвардии задержали шестерых человек, воровавших товар в магазинах

Новости. Криминал
18:20, 17 Февраля 2020
фото: © Карельское отделение Росгвардии
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Вневедомственная охрана задержала граждан, которых разыскивала полиция, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, 14 февраля в 18.52 сработала тревожная сигнализация одного из охраняемых петрозаводских гипермаркетов. На месте сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали 29-летнего гражданина, который похитил товар на сумму 2 339 рублей. При проверке выяснилось, что данный гражданин находится в местном розыске по подозрению в совершении кражи.

Аналогичным образом в 23.17 была задержана 33-летняя женщина, которая похитила товар на сумму 5 840 рублей. Задержанная также оказалась в числе лиц, находящихся в розыске. На место была вызвана следственно-оперативная группа городского управления полиции.

16 февраля в Петрозаводске при совершении мелкого хищения задержаны двое посетителей торгового заведения в районе Октябрьского проспекта.
Около восьми утра 25-летний петрозаводчанин пытался вынести товар на сумму 768 рублей, а его 28-летний спутник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала. Оба задержаны и переданы полицейским.

В тот же день работники данного магазина ещё дважды вызывали группы задержания: в 14.23 и в 23.52. В первом случае 39-летний гражданин пытался совершить хищение на сумму 873 рубля, во втором ущерб от действий 16-летнего нарушителя составил 471 рубль – задержанный ранее привлекался к ответственности, поэтому его действия квалифицируются как кража независимо от суммы ущерба.

Мелкие хищения зарегистрированы в Кондопоге и Сегеже.

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Комментарии

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drug
2020-02-17 18:30:13
Сегодня рассказали сложную схему задержания.
Кражу выявляют работники магазина и сотрудники ЧОП или внутренней охраны, останавливают вора и нажимают тревожную кнопку. Приезжает Росгвардия - по старому Охрана (ОВО), они составляют бумаги и передают преступников уже полиции - которая в свою очередь везет их к участковому.
Сколько сил задействует государство на мелких воров.
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