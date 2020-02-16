Бойцы Росгвардии задержали шестерых человек, воровавших товар в магазинах

Вневедомственная охрана задержала граждан, которых разыскивала полиция, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Так, 14 февраля в 18.52 сработала тревожная сигнализация одного из охраняемых петрозаводских гипермаркетов. На месте сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали 29-летнего гражданина, который похитил товар на сумму 2 339 рублей. При проверке выяснилось, что данный гражданин находится в местном розыске по подозрению в совершении кражи.

Аналогичным образом в 23.17 была задержана 33-летняя женщина, которая похитила товар на сумму 5 840 рублей. Задержанная также оказалась в числе лиц, находящихся в розыске. На место была вызвана следственно-оперативная группа городского управления полиции.

16 февраля в Петрозаводске при совершении мелкого хищения задержаны двое посетителей торгового заведения в районе Октябрьского проспекта.

Около восьми утра 25-летний петрозаводчанин пытался вынести товар на сумму 768 рублей, а его 28-летний спутник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал работе персонала. Оба задержаны и переданы полицейским.

В тот же день работники данного магазина ещё дважды вызывали группы задержания: в 14.23 и в 23.52. В первом случае 39-летний гражданин пытался совершить хищение на сумму 873 рубля, во втором ущерб от действий 16-летнего нарушителя составил 471 рубль – задержанный ранее привлекался к ответственности, поэтому его действия квалифицируются как кража независимо от суммы ущерба.

Мелкие хищения зарегистрированы в Кондопоге и Сегеже.