Боксер из Карелии завоевал серебряную медаль чемпионата мира

Карельский боксер Константин Опольский стал вторым на Чемпионате мира среди военнослужащих в Москве.

На 58-м Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих, проходившем в Москве, карельский боксер Константин Опольский завоевал серебряную медаль. Об этом рассказали в Министерстве образования и спорта Республики Карелия.

В финальном поединке он минимальной разницей уступил сопернику из Узбекистана. Двое из пяти судей присудили победу нашему спортсмену.

По итогам Чемпионата Константин Опольский выполнил норматив «Мастер спорта России международного класса». Это огромное достижение для карельского бокса.

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