Реклама
Как распределились места в новом составе Заксобрания Карелии
21.09.2021 22:09
ЦИК Карелии признала выборы состоявшимися и результаты – действительными
21.09.2021 16:49

Боксер из Карелии завоевал серебряную медаль чемпионата мира

Новости. Спорт
18:40, 27 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

Новости партнеров

Карельский боксер Константин Опольский стал вторым на Чемпионате мира среди военнослужащих в Москве.

На 58-м Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих, проходившем в Москве, карельский боксер Константин Опольский завоевал серебряную медаль. Об этом рассказали в Министерстве образования и спорта Республики Карелия.

В финальном поединке он минимальной разницей уступил сопернику из Узбекистана. Двое из пяти судей присудили победу нашему спортсмену.

По итогам Чемпионата Константин Опольский выполнил норматив «Мастер спорта России международного класса». Это огромное достижение для карельского бокса.

Ранее стало известно, что каратисты из Карелии завоевали медали на Спартакиаде молодежи

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.09.2021, 10:54
Женщина ползала по дороге, после того как ее сбил автомобиль в Петрозаводске
24.09.2021, 17:10
В Карелии женщина сбросила знакомую с балкона пятого этажа
20.09.2021, 12:02
Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав
20.09.2021, 12:41
В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент
24.09.2021, 11:36
В Карелию идет бабье лето
20.09.2021, 01:40
«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

Аналитика

Сегодня 14:09
Капитал
Дают – бери! Государство выделяет деньги самозанятым на льготных условиях
Самозанятые жители Карелии начали получать льготные микрозаймы в государственном  Фонде по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания).
Лучшее из возможного, чтобы суставы двигались свободно и без боли!
24.09.2021 16:37
Выборы в Карелии: главные цифры и политические итоги 7
24.09.2021 13:12
Уровень бедности «отвязали» от цен 10
24.09.2021 10:11
Дмитрий Фабрикантов: «Мы будем продолжать» 15
23.09.2021 15:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:08
Без политики
Как продавать в интернете? Доверьте это профессионалам!
Пандемия, ударившая по бизнесу еще в прошлом году, одновременно открыла перед ним новые возможности.
На острие офтальмологии
24.09.2021 10:00
Разборка грузовых тягачей европейского и китайского производства: все преимущества выбора таких деталей
22.09.2021 16:08
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»