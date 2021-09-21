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Каратисты из Карелии блестяще выступили на Спартакиаде молодежи

Новости. Спорт
17:20, 27 Сентября 2021
фото: © Спорт — норма жизни Карелия

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Успех сопутствовал карельским каратистам на финальном этапе молодежной Спартакиады в Анапе, рассказали в Минспорта Карелии.

В Анапе 25–26 сентября состоялся финальный этап V летней Спартакиады молодёжи России.

В соревнованиях по всестилевому каратэ в категории юниоры 16-17 лет выступили спортсмены из Петрозаводска Григорий Романенко и Иван Сторожев.

Григорий Романенко стал лучшим в дисциплине «ограниченный контакт» в виде программы ката-ренгокай, выполнив норматив «Кандидат в мастера спорта».

Иван Сторожев в этой же дисциплине завоевал бронзовую медаль.

Также Иван выступил успешно в двоеборье: в бескопромиссном финальном поединке наш спортсмен уступил противнику из Хабаровска со счётом 2:3 и занял второе место.

Ранее юный биатлонист из Карелии вошел в 10-ку сильнейших спортсменов на Первенстве России.

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