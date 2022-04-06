Боксеры из Карелии вошли в число сильнейших на Северо-Западе

Сборная Карелии завоевала медали на Первенстве СЗФО России по боксу среди юношей 13-14 лет.

Как рассказали в Минспорта Карелии, сборная республики приняла участие в Первенстве Северо-Западного федерального округа России по боксу среди юношей 13–14 лет, проходившем в Псковской области.

Карельские боксеры завоевали семь медалей, три из которых — высшего достоинства.

Золото завоевали Игорь Федоров и Данила Рассадников из Петрозаводска, а также Антон Коршунов из Костомукши. Тренерами победителей являются петрозаводчанин Казбек Лорсанов и Максим Безуглый.