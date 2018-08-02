Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
09:30, 02 Августа 2018

Более 1 тысячи кандидатов выдвинулись для участия в муниципальных выборах в Карелии 9 сентября

По теме

Чиновники из карельской глубинки собирались потратить 1,6 млн из бюджета на внедорожник
02.08.18 10:27
В Москве сегодня состоится заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии
31.07.18 08:25
"Нас было 100 тысяч, и все злые"
31.07.18 08:05
Все новости
Загрузка...

В Карелии 28 июля в 18.00 территориальные избирательные комиссии завершили прием документов для выдвижения и регистрации на муниципальных выборах 9 сентября 2018 года.

В Единый день голосования 9 сентября 2018 года в 15-ти районах Карелии пройдут выборы 32 глав поселений. Кроме того, в 15-ти районах обновятся составы советов муниципальных образований – замещается 613 мандатов. В 10-ти муниципальных районах назначены дополнительные и повторные выборы депутатов, в том числе в Петрозаводске – будет замещен мандат в Петрозаводском городском совете по избирательному округу №4.

В сентябрьских выборах смогут принять участие как самовыдвиженцы, так и кандидаты от избирательных объединений.

Подготовку и проведение выборов 9 сентября в Карелии осуществляют 17 территориальных избирательных комиссий и более 200 участковых.

Всего на муниципальных выборах в Республике Карелия выдвинулись 1183 кандидата, из них уже зарегистрированы – 524, отказано в регистрации – 8, аннулирована регистрация – 6, аннулировано выдвижение – 6.

По закону у территориальных избирательных комиссий есть 10 дней на проверку документов о регистрации кандидата с момента их представления, в результате которых они принимают решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней.

Агитационный период для кандидатов в средствах массовой информации начнется 11 августа 2018 г. и закончится в ноль часов 8 сентября 2018 г.

Законом Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" предусмотрено досрочное голосование для тех избирателей, кто в день голосования будет находиться вне места жительства. Такое голосование будет проходить:

- в помещениях территориальных избирательных комиссий - с 29 августа по 4 сентября 2018 года;

- в помещениях участковых избирательных комиссий - с 5 по 8 сентября 2018 года.

По теме

Чиновники из карельской глубинки собирались потратить 1,6 млн из бюджета на внедорожник
02.08.18 10:27
В Москве сегодня состоится заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии
31.07.18 08:25
"Нас было 100 тысяч, и все злые"
31.07.18 08:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-02 10:27:00
Воспользуюсь конституционным правом проголосовать за кандидата от Единой России с дальнейшим намерением вступить в данную партию исключительно в целях личного благополучия.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
26.07.2018, 12:05
ВИДЕО: Прохожие обнаружили труп мужчины на газоне в Петрозаводске
28.07.2018, 12:39
ВИДЕО: Мужчина и женщина устроили скандал в центре Петрозаводска
26.07.2018, 12:09
Погорельцы

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 3
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 2
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

30.07.2018 11:24
Без политики
"Деньги" показали на большом экране 1
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»