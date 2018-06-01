Более 10 незаконных объектов уличной торговли убрали с улиц Петрозаводска

Четырнадцать объектов несанкционированной торговли демонтированы в столице Карелии.

По данным пресс-службы мэрии, 30 мая очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли прошел на улице Древлянка, 18, на Лососинском шоссе, 25 и на Октябрьском проспекте, 60.

В мероприятии также приняли участие сотрудники УМВД, Налоговой службы и др. В ходе рейда демонтированы 14 объектов несанкционированной торговли, рассказали в мэрии Петрозаводска.

"Рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся еженедельно. Все субъекты прекрасно понимают, что их деятельность незаконна при любых обстоятельствах. Никакие мероприятия по улучшению внешнего вида торговых точек не повлияют на этот процесс", - сказала начальник отдела потребительского рынка мэрии Ольга Захарова.

Несмотря на проводимые рейды несанкционированная торговля в указанных местах появляется вновь. Заплатив штраф, бизнесмены вновь начинают торговать благодаря высокому покупательскому спросу. Администрация Петрозаводска призывает горожан не покупать товары в подобных точках. В таких местах не соблюдаются санитарные нормы и правила.