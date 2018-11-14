Более 100 человек станут участниками форума молодых политиков Карелии, на котором выступит Пивненко

С 15 по 17 ноября в Петрозаводске пройдет VI Форум молодых политиков республики.

По данным министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту, в мероприятии примут участие более 100 человек – молодёжные активисты, члены молодежных советов и некоммерческих организаций из Петрозаводска и районов Карелии. Гостями форума станут делегаты из Финляндии, а в качестве экспертов выступят представители молодежных парламентов Вологодской, Ленинградской, Новгородской и Мурманской областей.

Так, 15 ноября в рамках форума с 15.00 до 17.00 в зале Совета Республики (пр. Энгельса, 4) пройдет круглый стол по обсуждению проекта закона "О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства) в Республике Карелия", а 16 ноября в 10:00 состоится торжественное открытие и пленарное заседание форума в стенах Законодательного собрания республики.

После перерыва участники продолжат работу в "Точке кипения" на тренд-сессии "Возможность самореализации молодёжи в Республике Карелия".

В субботу, 17 ноября, в 14.00 в "Точке кипения" состоится встреча с депутатом Государственной Думы Валентиной Пивненко. Тема встречи "Женщина в политике".