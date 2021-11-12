Более 100 человек в Петрозаводске начали новый год по-спортивному

Первый день нового 2022 года в Петрозаводске открыли традиционной акцией "Побегай 1 января".

Более 100 любителей бега и скандинавской ходьбы собрались в 11 утра на Слободской площади у Комара, сообщается в паблике «Спорт – норма жизни».

Организаторы, Школа бега Runstart и Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala, подготовили для сторонников здорового образа жизни дистанции по "Зеленой тропе" на выбор - 5 км и 10 км для бега и 5 км для скандинавской ходьбы.

Мероприятие не является соревновательным - не было ни предварительной регистрации, ни номеров, ни тайминга. Это скорее встреча единомышленников и друзей в праздничной атмосфере, возможность пообщаться и поздравить друг друга с началом нового года.

Перед стартом организаторы провели разминку, а на финише всех участников ждал горячий чай.

Отличное событие, чтобы начать новый год спортивно и на свежем воздухе!