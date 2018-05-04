Более 100 заявок на участие в сельхозярмарке поступило в мэрию Петрозаводска

На улице Инженерной в Петрозаводске с 17 по 20 мая будет проходить весенняя сельскохозяйственная ярмарка, мэрия Петрозаводска ведет прием заявок от участников.

По сообщению городской администрации, в настоящее время поступило 110 заявок от предприятий, фермеров и частных предпринимателей.

На традиционной весенней ярмарке в Петрозаводске будут торговать садово-огородным инвентарем, материалами для дачного строительства, рыбой и морепродуктами, мясом, молочными продуктами и др.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".