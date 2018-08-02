Более 11 тысяч жителей Карелии не смогли выехать за границу из-за долгов

Судебные приставы все чаще ограничивают право граждан на выезд за пределы Российской Федерации, сообщили в УФССП Карелии.

Право каждого свободно выезжать за пределы страны гарантировано Конституцией Российской Федерации. Но в целях защиты прав и законных интересов других лиц статья 55 Конституции РФ позволяет ограничить данное право.

В 2004 году в органы пограничного контроля судебными приставами Карелии было направлено всего два поручения, ограничивающих права должников на выезд за пределы страны, в 2005 году – 14, за 2006 год - 30 поручений, а в течение 6 месяцев 2018 года более 11 тысяч постановлений о временном ограничении права должника на выезд.

В 2018 году благодаря ограничению права выезда за границу удалось вернуть долгов на общую сумму более трех миллионов рублей.

Сезон отпусков в самом разгаре. Приставы напоминают, что недобросовестное отношение к исполнению своих обязательств может стать причиной не только списания денежных средств со счетов кредитных организаций, ареста имущества, но и запрета выезда должника за пределы Российской Федерации.

Узнать о своих долгах можно на официальном интернет-сайте Управления с помощью онлайн сервиса "Банк данных исполнительных производств" по адресу www.r10. fssprus.ru или по телефону call – центра 8814 2 760 555.