Более 120 студентов-медиков пришли на помощь в поликлиники Карелии

Студенты старших курсов в пандемию работают в учреждениях здравоохранения республики, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время в поликлиниках проходят практику более 120 студентов Медицинского института ПетрГУ и Петрозаводского базового медицинского колледжа. Это будущие специалисты разных профилей, но в условиях пандемии большинство из них трудятся участковыми терапевтами, педиатрами и медицинскими сестрами.

Еще почти 250 студентов-медиков будут направлены в больницы и поликлиники в течение декабря.

Ранее сообщалось, что приехавшие на помощь молодые врачи из Петербурга начали работать в поликлиниках Петрозаводска.