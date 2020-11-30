Приехавшие на помощь молодые врачи из Петербурга начали работать в поликлиниках Петрозаводска

Ординаторы медицинских университетов Санкт-Петербурга начали работать в поликлиниках Петрозаводска, где не хватает врачей.

Как сообщили в правительстве Карелии, 10 молодых врачей проходят ординатуру по разным специальностям, но работать будут на терапевтических участках, сейчас это самое востребованное звено. Для врачей организовано проживание в санатории "Марциальные воды", двухразовое питание (завтрак, ужин). Ожидается прибытие из Санкт-Петербурга еще 8 специалистов.

Как рассказала главный врач поликлиники №4 Ольга Билко, ординаторы приехали с хорошим настроем, имеют опыт работы с COVID-19. Пока планируется, что коллеги будут работать до 30 декабря.

Врач-терапевт Игорь Спиридонов – ординатор Северо-Западного государственного университета им. И.И. Мечникова, - отметил, что, когда ему предложили приехать в Карелию, он сразу согласился.

− Для меня это будет бесценный опыт работы. Возможных трудностей я не боюсь. Мы врачи, мы учились шесть лет, и оценка нашим знаниям будет дана именно здесь, − подчеркнул молодой специалист.

Регина Новикова так же, как и Игорь Спиридонов, будет работать на участке и выезжать на дом к пациентам с подозрением на ковид или болеющим ковидной инфекцией.

− У меня уже есть опыт работы участковым врачом-терапевтом, сталкивалась с пациентами, у которых был выявлен COVID-19, поэтому я знаю, что нужно делать, как осуществлять контроль за такими пациентами, − рассказала Регина Новикова.

Приехавшие врачи отмечают, что для них созданы хорошие бытовые условия в "Марциальных водах", они уже успели прогуляться по территории санатория и попить марциальной воды.