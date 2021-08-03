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Более 1200 жителей Карелии сдали нормы ГТО

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17:20, 04 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

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С начала 2021 года 1222 жителя республики прошли тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По информации Министерства образования и спорта республики, из 1222 человек 452 получили свои знаки отличия, 393 из которых — золотые, 20 — серебряные и 7 — бронзовые.

Попробовать свои силы в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса можно на традиционном фестивале «Лето с ГТО», который пройдет 14 августа на стадионе «Спартак» в рамках празднования Дня физкультурника.

В программе фестиваля  — личное первенство по видам испытаний комплекса ГТО в возрастных категориях с I по XI ступени. Заявки необходимо направить на электронную почту 10gto@mail.ru до 12 августа.

Подробную информацию можно узнать здесь.

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-04 17:54:36
Шта ? В мои годы соотношение значков было с точностью до наоборот :) У паши сандберг наверное вся грудь в золотых значках. Заодно и зубы золотые вставил за казенный счет. :)
Гость
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