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Более 13 тысяч жителей Карелии сделали прививки от коронавируса

Новости. Общество
11:54, 10 Февраля 2021
фото: © AP Photo/Manu Fernandez
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о масштабах вакцинации от COVID-19 в республике.

Около полутора тысяч жителей республики прошли вакцинацию полностью - они привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса, рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков

"По данным медицинских организаций Республики Карелия, на утро 10 февраля первым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак", известной под наименованием "Спутник V", привито 13 246 человек, в том числе лица старше 60 лет – 5 503 человека, полностью вакцинировано (введено оба компонента вакцины) – 1 448 человек", - заявил Охлопков на своей странице в соцсети.

В республику поступила очередная партия вакцины – 3 150 доз. Всего с начала вакцинации Карелия получила 19 192 дозы вакцины "Спутник V". В феврале должно поступить еще более 16 тысяч доз, заявил глава Минздрава.

"Началась вакцинация граждан, пребывающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Так, в Медвежьегорском районе уже привито более 500 клиентов психоневрологического интерната. Вакцинируются так граждане, проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Олонецком и Кондопожском районах", - рассказал Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, как корреспондент "Столицы на Онего" привился вакциной Спутник V и что потом почувствовал.

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