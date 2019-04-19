Более 14 млн рублей будет направлено на улучшение жизни в селах Карелии

Власти Карелии направят более 14 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, на улучшение условий жизни сельского населения.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал депутатам Законодательного собрания республики во время отчета о деятельности регионального правительства в 2018 году.

"На 2019 год предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в объеме 14 миллионов 290 тысяч рублей. 95% этих средств будут направлены на улучшение жилищных условий жителей села", - сказал Парфенчиков.

Кроме того, уже заключено соглашение с Минсельхозом России о реализации проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

Проект предусматривает мероприятия не только по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств, но и по вовлечению сельских жителей в потребительские кооперативы.