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Новости. Общество
14:17, 21 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Более 15 килограммов некачественной рыбы изъяли в Карелии

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За некачественную продукцию виновные лица заплатят штраф в размере 336, 5 тысяч рублей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В десяти объектах выявлены нарушения обязательных требований к продукции: реализация рыбной продукции с истёкшими сроками годности, нахождение в обороте продукции без информации для потребителя, нарушение условий хранения рыбной продукции, отсутствие сведений о декларации в товарно-транспортной накладной, несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров.

Для проверки качества изъяли 76 проб продукции водных биоресурсов.

Проверка показала, что в рыбе нет токсичных элементов, радионуклидов, физико-химические показатели соответствуют требованиям законодательства.

Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 6,2%.

По результатам проверок наложен арест на восемь партий рыбы и рыбной продукции в количестве 15,5 кг. Вынесено 33 постановления о привлечении к административной ответственности виновных лиц в виде штрафов на общую сумму 336,5 тысяч рублей.

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