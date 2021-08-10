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Более 167 тысяч человек умерло от коронавируса в России за время пандемии

Новости. Общество
11:46, 11 Августа 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За минувшие сутки в стране зафиксировано 799 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки России выявлено 21 571 случай C COVID-19 в 85 регионах, из них 1 740 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 808 777.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 067 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 167 241. За прошедшие сутки скончались 799 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 170,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 388 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 августа остаются 1 256 373 человека.

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