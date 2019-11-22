Более 1750 жительниц Карелии впервые стали мамами в 2019 году

Накануне Дня матери в региональном управлении ФСС подсчитали, сколько женщин решились на рождение первого ребенка.

По данным карельского управления Фонда социального страхования, с начала года в республике впервые стала мамой 1751 женщина. Средний возраст матери – 31 год.

За десять месяцев нынешнего года в Карелии родилось 4 543 малыша, мамы которых воспользовались родовыми сертификатами. Мальчиков среди новорожденных – 2333, девочек – 2210, двоен – 89 и 4 тройни.

Отделением Фонда назначено и выплачено в этом году пособий в связи с материнством и детством на сумму более 755 млн рублей. На оплату родовых сертификатов медицинским организациям республики выделено свыше 46 млн рублей.

Ранее в ФСС назвали число отцов, ушедших в декрет: 70 папам доверили "ухаживать" за ребенком до полутора лет и получать ежемесячные выплаты.