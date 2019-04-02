Более 180 млн рублей выделят на сохранение культурного наследия Карелии

Министерство культуры РФ выделит 181,5 миллиона рублей на сохранение памятников культурного наследия Карелии, сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с завершением государственной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)" министерством культуры РФ приняло решение о продолжении финансирования работ по сохранению объектов культурного наследия в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы)".

В декабре 2018 года Карелия направила 11 заявок на выделение средств федерального бюджета для мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в 2019 году общим объемом 181,5 млн рублей.

Среди заявленных мероприятий: разработка проектов реставрации Успенской церкви Кондопоге, ремонт церкви праведников Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря, который в 2020 году отмечает свое 500-летие, завершение реставрации Варваринской церкви, перевезенной из деревни Яндомозеро в деревню Типиницы.