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Более 19 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки

Новости. Общество
11:45, 30 Января 2021
фото: © Петр Ковалев/ТАСС
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Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в России достигло 3 832 080.

За последние сутки в России выявлено 19 032 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сегодня сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 3 832 080 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 24 502 человека. Число выписанных пациентов выросло до 3 279 964.

За последние сутки подтверждено 512 летальных исходов с коронавирусом. Всего умерли 72 697 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 101,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За минувшие сутки проведено 423 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 января остаются 639 620 человек.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек, умерли два пациента. Общее число инфицированных в республике составляет 35905. Всего умерших с начала пандемии  - 227.

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