Более 20 тыс. жителей Петрозаводска посетили весеннюю ярмарку на улице Инженерной

Особой популярностью покупателей пользовалась продукция карельских сельхозпроизводителей, рассказали в мэрии города.

По данным городской администрации, помимо этого в торговых рядах продавались саженцы, садово-огородный инвентарь, спецодежда и материалы для дачного строительства, колбасы и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия.

"Из-за теплой погоды в этом году было меньше торговых точек, где продавалась скоропортящаяся продукция. Тем не менее, предприниматели реализовали несколько тонн свежей озерной рыбы, а за мясом карельских сельхозпроизводителей петрозаводчане занимали очередь задолго до начала работы ярмарки", - отметили в пресс-службе.

Для удобства посетителей рядом с торговой площадкой останавливались автобусы, а у автобуса №25 был специально изменен маршрут движения.