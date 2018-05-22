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Новости. Общество
17:20, 22 Мая 2018

Более 20 тыс. жителей Петрозаводска посетили весеннюю ярмарку на улице Инженерной

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Особой популярностью покупателей пользовалась продукция карельских сельхозпроизводителей, рассказали в мэрии города.

По данным городской администрации, помимо этого в торговых рядах продавались саженцы, садово-огородный инвентарь, спецодежда и материалы для дачного строительства, колбасы и молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия.

"Из-за теплой погоды в этом году было меньше торговых точек, где продавалась скоропортящаяся продукция. Тем не менее, предприниматели реализовали несколько тонн свежей озерной рыбы, а за мясом карельских сельхозпроизводителей петрозаводчане занимали очередь задолго до начала работы ярмарки", - отметили в пресс-службе.

Для удобства посетителей рядом с торговой площадкой останавливались автобусы, а у автобуса №25 был специально изменен маршрут движения.

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Комментарии

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sherhan2
2018-05-22 17:50:37
А.кто людей считал? Карелиястат опять?
Гость
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