Более 20 видов новой техники закупили для очистки дорог в Петрозаводске

Для дорожно-строительного управления Кондопоги приобрели новое оборудование, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Парк дорожной техники Кондопожского ДРСУ пополнился шестью тракторами, автогрейдером, тремя погрузчиками и газелями, также в парк поступили восемь новых К. М. Новая техника была куплена на средства субсидии, которую выделили из бюджета республики.

«Напомню, в марте этого года мы приняли решение о смене подрядчика, который будет заниматься содержанием дорог Петрозаводска — к предыдущему были серьезные нарекания. К работе привлекли Кондопожское ДРСУ — оно и ранее убирало часть городских территорий, а зимой в форс-мажор помогло городу с вывозом больших объемов снега. Сейчас оснащаем предприятие. Увеличиваем его мощности, усиливаем диспетчерскую службу, выстраиваем логистику», — сообщил глава республики на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков надеется, что с поддержкой правительства республики Кондопожское ДРСУ обеспечит должное качество содержания дорог Петрозаводска.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский оценил работу новой организации по уборке и содержанию дорог.