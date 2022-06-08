Мэр Петрозаводска оценил работу новой организации по уборке и содержанию дорог

Работа «Кондопожского ДРСУ», взявшего на себя функции по уборке и содержанию дорог Петрозаводска, устраивает главу города Владимира Любарского.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Муниципальный контракт, заключенный пока сроком на четыре месяца, предусматривает помимо уборки дорог еще и мелкий ямочный ремонт, покос травы, профилирование грунтовых дорог и содержание дорожных знаков. В общем, задач у предприятия много. Тем не менее у руководства «Кондопожского ДРСУ» находятся возможности, чтобы оперативно реагировать на просьбы городской администрации», - написал Любарский.

Он привел примеры, за что можно похвалить нового подрядчика.

«Так, сегодня специалисты предприятия «обезвредили» бетонный блок на Шуйском шоссе, из которого торчала арматура, создавая реальную угрозу для всех участников движения. А накануне «Кондопожским ДРСУ» были проведены работы по монтажу отсутствующего участка бордюрного камня и обеспечению нормативной видимости дорожных знаков: обрезаны ветки деревьев и кусты, мешающие нормальному обзору», - пояснил мэр города.