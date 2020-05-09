Более 200 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выявлено в России

За сутки зафиксировано 11 012 новых случаев инфицирования.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.

Отмечается, что 4 674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.