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Более 200 тысяч человек, заразившихся коронавирусом, выявлено в России

Новости. Общество
11:32, 10 Мая 2020
фото: pixabay
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За сутки зафиксировано 11 012 новых случаев инфицирования.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 012 человек и сейчас составляет 209 688 человек во всех регионах страны, сообщает ТАСС.

Выздоровели на данный момент 34 306 человек, 1 915 человек умерли, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.

Отмечается, что 4 674 (42,4%) из новых зафиксированных случаев выявлены активно как бессимптомные.

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Комментарии

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кир
2020-05-10 11:53:56
"Парня в горы тяни - рискни! Не бросай одного его.(с) До плато ещё далеко. Да и безмозглых много. Они сопротивляются. :)
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