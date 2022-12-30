Более 200 жителей Петрозаводска пробежались по набережной Петрозаводска (ФОТО)

Дед Мороз дал старт «Забегу желаний» на набережной Онежского озера.

Начать Новый 2023 год спортивно решили более 200 сторонников здорового образа жизни. 1 января в 12 утра они собрались у «Ротонды» на набережной. Перед началом пробежки на номерах любители бега писали свои заветные желания на новый год. Старт забегу дал Дед Мороз и салют, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.

Участники пробежки выбирали дистанции по своим силам. Один круг составил 2 км, но многие отправились на более длительные расстояния.

Мероприятие не носило соревновательного характера - не было ни предварительной регистрации, ни номеров, ни тайминга. На финише всех ждал горячий чай и угощение.