Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске мужчина не может выбраться из реки – спасатели выехали на помощь 2
Сегодня 11:22
Оторвитесь от реальности: в Петрозаводске пройдет «Ночь музеев» 1
13.05.2021 18:40
Россияне назвали самые бюджетные направления для отпуска летом
13.05.2021 19:40
Нарушителю в Петрозаводске придется заплатить штраф за выброшенные на помойку шины – его поймали с поличым 18
Сегодня 07:50
Владимир Любарский официально вступил в должность главы Петрозаводска 12
Сегодня 11:25

Более 21,3 тыс. жителей Карелии приняли участие в голосовании за благоустройство территорий

Новости. Общество
16:28, 14 Мая 2021
фото: © za.gorodsreda.ru
Загрузка...

В голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства, которое проходит на платформе za.gorodsreda.ru, приняли участие уже более 21,3 тыс. жителей  Карелии.

В Петрозаводске проголосовали 14930 человек, в Костомукшске – 2287, в Кондопожской районе – 2248, в Сегежском – 1912.

Участники голосования выбирают, какие территории должны благоустраиваться в их городе в приоритетном порядке, как должен выглядеть парк или сквер, какой дизайн-проект должен быть реализован. Платформа za.gorodsreda.ru дает возможность россиянам по всей стране сделать такой выбор: на сайте по каждому региону и городу представлен список территорий или дизайн-проектов, за которые жители могут проголосовать.

«За первые две недели работы платформы за благоустройство проголосовали уже более 5 млн человек. Это показывает, что тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Особенно этот вопрос стал актуален в условиях пандемии. Голосование будет идти еще две с половиной недели, и уверен, что такая активность — это не предел. Приглашаю вас принять участие в отборе проектов для благоустройства, вместе мы сможем сделать наши города комфортнее для всех», — сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

На голосование выставляются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Проголосовать можно будет и с помощью волонтеров — для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добровольцев.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город».  За четыре года действия программы были благоустроены свыше 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы 170 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
Сегодня 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»