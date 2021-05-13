Более 21,3 тыс. жителей Карелии приняли участие в голосовании за благоустройство территорий

В голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов для благоустройства, которое проходит на платформе za.gorodsreda.ru, приняли участие уже более 21,3 тыс. жителей Карелии.

В Петрозаводске проголосовали 14930 человек, в Костомукшске – 2287, в Кондопожской районе – 2248, в Сегежском – 1912.

Участники голосования выбирают, какие территории должны благоустраиваться в их городе в приоритетном порядке, как должен выглядеть парк или сквер, какой дизайн-проект должен быть реализован. Платформа za.gorodsreda.ru дает возможность россиянам по всей стране сделать такой выбор: на сайте по каждому региону и городу представлен список территорий или дизайн-проектов, за которые жители могут проголосовать.

«За первые две недели работы платформы за благоустройство проголосовали уже более 5 млн человек. Это показывает, что тема городской среды, создания уютных общественных территорий, их обновления очень близка и важна нашим гражданам. Особенно этот вопрос стал актуален в условиях пандемии. Голосование будет идти еще две с половиной недели, и уверен, что такая активность — это не предел. Приглашаю вас принять участие в отборе проектов для благоустройства, вместе мы сможем сделать наши города комфортнее для всех», — сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии, которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

На голосование выставляются парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Проголосовать можно будет и с помощью волонтеров — для этого жителю потребуется только назвать действующий номер телефона. Всего по всей стране консультировать граждан по объектам, выставленным на голосование, по федеральному проекту и помогать проголосовать будут около 13 тыс. добровольцев.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Общероссийская платформа для голосования — проект, реализованный на стыке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Минстроя России «Умный город». За четыре года действия программы были благоустроены свыше 83 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, реализованы 170 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.