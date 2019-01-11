Более 250 детей родились в новом Республиканском перинатальном центре

Ровно месяц работает Республиканский перинатальный центр, переехавший в декабре прошлого года в новое здание, построенное в рамках реализации мероприятий по подготовке празднования 100-летия образования республики.

Как рассказал главный врач Евгений Тучин, за это время здесь родилось 255 детей, в том числе 11 двоен, пишет пресс-служба правительства Карелии.

Для оказания медицинской помощи поступили 362 пациента, почти половина – из районов республики. Реанимационно-консультативная бригада совершила 7 выездов в районы: реанимобилем доставлены в Петрозаводск 6 новорожденных и одна беременная женщина. Проведено 64 исследования на магнитно-резонансном томографе, в том числе 16 новорожденным.

В настоящее время под наблюдением квалифицированного персонала в специализированных отделениях для новорожденных находятся около 70 детей в возрасте до 1 месяца, нуждающихся в стационарной медицинской помощи.