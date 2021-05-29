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Более 30 больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:34, 30 Мая 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов в ковид-центрах республики.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стационарах Карелии находятся 336 пациентов с коронавирусом.

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Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, 301 из них – в состоянии средней тяжести, 31 пациент – в тяжелом состоянии. Еще 4 больных COVID-19 – в крайне тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по данным на 30 мая 2021 года от коронавируса в Карелии скончалось 546 человек.

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