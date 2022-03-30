Более 300 бродячих собак планируют в этом году отловить в Петрозаводске

Администрация напоминает горожанам, чтобы не отпускали четверолапых любимцев на самовыгул.

Администрация Петрозаводска заключила муниципальный контракт с ООО «Северин» на отлов бродячих собак. По нему в течение года подрядчику предстоит поймать более 250 безнадзорных животных. На данный момент компания продолжает отлов по действующему договору. С февраля этого года по заявкам жителей карельской столицы было поймано около трёх десятков собак. Всего же по нему подрядчик отловит более полусотни особей.

Администрация Петрозаводска напоминает горожанам о недопустимости самовыгула домашних питомцев. Помимо опасности для самого животного, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на людей. Всю ответственность за поведение собаки, вплоть до уголовной, несёт владелец.

Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации четвероногих любимцев, а также об уборке отходов их жизнедеятельности во время прогулок. Напомним, что пакетик с содержимым горожане могут выбросить в ближайшую доступную урну.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051. При обращении необходимо максимально точно указать место обитания собаки, желательно с привязкой к конкретному адресу, дать общее описание животного и оставить контактный номер телефона.