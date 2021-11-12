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Более 300 тысяч жителей России стали жертвами пандемии коронавируса

Новости. Общество
14:08, 22 Декабря 2021
фото: © AP Photo / Hannah McKay

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Всего в стране за время пандемии COVID-19 скончались 300 269 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 декабря, за сутки в России подтверждено 1 020 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 300 269 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 25 264 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 1 710 (6,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 10 292 983 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 9 097 521.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 42 322 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 декабря остается 1 494 115 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлены 197 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти от ковида, выздоровели 205 человек.

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