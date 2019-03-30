Более 40 человек обратились с жалобами к депутатам Карелии

В день единого приема граждан депутаты Законодательного собрания приняли более 40 человек в Петрозаводске и районах Карелии.

Первым с гражданами встретился спикер парламента Элиссан Шандалович. Речь шла, в частности, о проблеме сноса пристройки к жилому дому на проспекте Невского в Петрозаводске, качестве уборки дорог и строительстве спортивных объектов. Обращения к депутату Аркадию Рутгайзеру касались оказания медицинской помощи.

С жителями Беломорского района встретились Ирина Кузичева и Алексей Орлов. Жителей села Нюхча волновало содержание дорог, реализация программы переселения граждан из ветхого жилья и снос аварийного здания бывшей почты, которое пустует уже 10 лет.

В Приладожье приемы провели депутаты Татьяна Богданова, Марина Лебедева и Валерий Шоттуев. Уборка снега и лекарственное обеспечение – одни из главных тем обращений. По словам жителей Питкяранты, есть перебои с обеспечением региональных льготников сахароснижающими препаратами. Они также интересовались перспективой назначения главного врача в местную районную больницу и судьбой городской бани.

На вопросы жителей Сортавальского района ответила Марина Лебедева. Как сообщила депутат, граждан беспокоит сохранение льгот в свете предстоящего объединения администраций в Хелюля.

Ряд обращений к депутатам поступил в письменном виде. На некоторые запросы разъяснения даны сразу во время приема, остальные приняты в работу.