Более 4,1 млн мальков форели ввезли в Карелию из Финляндии

Россельхознадзор за полгода допустил к ввозу более 4,1 млн мальков форели, поступивших из Финляндии для форелеводческих хозяйств Карелии.

По данным ведомства, за 6 месяцев этого года 20 партий мальков (2,75 млн) было ввезено через МАПП «Вяртсиля», 9 партий (1,36 млн) через МАПП «Люття». В форелеводческих хозяйствах они были поставлены на карантин специалистами государственной ветеринарной службы. Кроме того, были отобраны пробы и направлены на исследования на вирусные болезни рыб.

Также в первом полугодии через МАПП «Вяртсиля» была ввезена 1 партия оплодотворенной икры форели в количестве 200 тыс. штук.

За полгода специалисты Управления допустили к ввозу и корма для рыб из Финляндии. 231 партия (5127,5 тонн) была ввезена через МАПП «Вяртсиля», 98 партий (2135 тонн), - через МАПП «Люття».

Ранее в Минсельхозе Карелии заявили, что форелеводам нет смысла портить качество воды в водоемах.