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Минсельхоз Карелии: Форелеводам нет смысла портить качество воды в водоемах

Новости. Общество
15:27, 13 Июля 2021
фото: ГТРК "Карелия"

Форелеводческие хозяйства, которые часто критикуют за загрязнение водоемов, сами заинтересованы в соблюдении экологических норм — от состояния воды зависит их бизнес.

Об этом эфире телеканала «Россия 1. Карелия» сообщил начальник отдела Минсельхоза Евгений Рекин.

«Форель — это рыба, которая очень требовательна к качеству воды. На самом деле можно вырастить в 10 раз больше объема рыбы… Но на следующий год на этой площадке вероятнее всего нельзя будет вырастить ничего. В силу того, что на сегодняшний день новые участки определяются довольно-таки редко, уйти будет некуда. Соответственно, вести бизнес будет негде. Поэтому субъекты бизнеса заинтересованы, в том числе, в сохранении экологического состояния площадки и воды в целом», — сказал Рекин.

Вместе с тем, он признал, что не все предприниматели, которые подают заявки на новые участки для форелеводства, заказывают экологическое заключение.

Что происходит в этом случае, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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