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Более 5,5 тысяч жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю

Новости. Общество
12:50, 29 Марта 2021
фото: © fizkes/Shutterstock/FOTODOM
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Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения в республике ниже эпидемического порога на 7,7%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 5514 случаев заболевания ОРВИ. Заболеваемость по-прежнему ниже эпидпорога во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 1,8% (-101 случай).

В Петрозаводске за неделю выявлено 2780 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 23,7%. При этом по сравнению с предыдущей неделей показатель стал расти - заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 3,9% (+105 случаев).

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделено 9 вирусов: парагрипп (22,3%), риновирус (22,3%), сезонный коронавирус (11,2%), метапневмовирус (33%), бокавирус (11,2%).

За минувшую неделю госпитализировано с диагнозом ОРВИ 10 человек.

Неделей ранее 13 жителей республики с ОРВИ попали на лечение в стационары.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-29 13:34:34
К сентябрю все будут здоровы при любом раскладе :)
кир
2021-03-29 13:25:26
Если бы не Запад, то болели бы как обычно и не раздували истерику. ОРВИ - один диагноз на всех. И делов то.
Гость
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