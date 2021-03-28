Более 5,5 тысяч жителей Карелии заболели ОРВИ за неделю

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения в республике ниже эпидемического порога на 7,7%, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 5514 случаев заболевания ОРВИ. Заболеваемость по-прежнему ниже эпидпорога во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 1,8% (-101 случай).

В Петрозаводске за неделю выявлено 2780 случаев острой респираторной вирусной инфекции. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 23,7%. При этом по сравнению с предыдущей неделей показатель стал расти - заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 3,9% (+105 случаев).

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделено 9 вирусов: парагрипп (22,3%), риновирус (22,3%), сезонный коронавирус (11,2%), метапневмовирус (33%), бокавирус (11,2%).

За минувшую неделю госпитализировано с диагнозом ОРВИ 10 человек.

Неделей ранее 13 жителей республики с ОРВИ попали на лечение в стационары.