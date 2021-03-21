За прошедшую неделю в Карелии 13 человек госпитализировали с диагнозом ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ среди населения Карелии за последнюю неделю вырос на 8,6%, но по-прежнему остается ниже эпидемиологического порога, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

За неделю с 15 по 21 марта в республике зарегистрировано 5 615 случаев заболевания ОРВИ – на 447 больше, чем неделей ранее. Госпитализировано оказалось 13 человек.

Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе. Из всех районов лишь в Лахденпохском заболеваемость выше среднего уровня.

В Петрозаводске за минувшую неделю зафиксировано 2675 случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен лишь в группе старше 15 лет. При этом приостановлена деятельность 17 классов в 7 школах Петрозаводска.