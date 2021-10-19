Более 5 миллиардов рублей выдал Сбер по льготной ипотеке в Карелии

За время действия программы «Господдержка 2020» Карельским отделением Сбербанка было выдано свыше 2,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 5,8 млрд рублей.
С января по сентябрь 2021 года льготную ипотеку в республике оформили более 900 раз, общий объем выдач превысил 2,3 миллиарда рублей. В целом по Северо-Западу эта цифра находится на уровне 62 миллиардов.
«Банк поддерживает государственные инициативы и льготные программы по ипотеке. Кроме этого, наши клиенты дополнительно могут снизить годовую ставку, например, при использовании сервиса электронной регистрации и в случае личного страхования здоровья и жизни. На сегодняшний день по СЗФО льготная ипотека составляет 24% от объема всех жилищных кредитов, выданных с начала года в Сбере», - отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.
Взять ипотечный кредит по программе «Господдержка 2020» можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заёмщика, а при первоначальном взносе от 20% – от 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.
Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.
|
Период действия программы
|
Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022
|
Валюта кредитования
|
Рубли РФ
|
Срок кредитования
|
До 30 лет
|
Минимальная сумма кредита
|
300 000 рублей
|
Максимальная сумма кредита
|
3 000 000 рублей
|
Первоначальный взнос
|
от 15%
|
Комиссия за выдачу кредита
|
отсутствует
|
Обеспечение по кредиту
|
|
Страхование
|
Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора
|
Возраст на момент предоставления кредита
|
не менее 21 года
|
Возраст на момент возврата кредита по договору
|
75 лет*
|
Стаж работы
|
От 3-х месяцев на нынешнем месте работы
|
Привлечение созаемщиков
|
Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита.
Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста.**
Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику.
Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях:
|
Гражданство
|
Российская Федерация
|
Процентные ставки
|
от 1 года до 7 лет вкл.
|
от 7 лет 1 мес. до 12 лет вкл.
|
от 12 лет 1 мес. до 30 лет вкл.
|
Базовые ставки
|
|
6,25%
|
|
Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 2 года***:
|
Ставка на 2 года
|
от 0,1%
|
Ставка после 2 лет
|
6,25%
|
Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 1 год:
|
Ставка на первый год
|
0,1%
|
Ставка после 1 года
|
6,55%
|
Надбавки
|
+0,3 п.п. – при отказе от «Сервиса электронной регистрации»
+1 п.п. – в случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья, в соответствии с требованиями Банка
Ставки действуют для клиентов условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования «Сервиса электронной регистрации»
* Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами.
** За исключением случаев наличия действующего брачного договора.
*** В рамках программы субсидирования с застройщиками предоставляется скидка на ставку по ипотеке. Список строительных объектов-участников программы размещен на сайте domclick.ru (раздел "Найти жилье"-"Квартиры в новостройках"- фильтр "Участник программы субсидирования").
ПАО Сбербанк
Источник: СБербанк