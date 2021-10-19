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Более 5 миллиардов рублей выдал Сбер по льготной ипотеке в Карелии

Новости. Общество
10:40, 19 Октября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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За время действия программы «Господдержка 2020» Карельским отделением Сбербанка было выдано свыше 2,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 5,8 млрд рублей.

С января по сентябрь 2021 года льготную ипотеку в республике оформили более 900 раз, общий объем выдач превысил 2,3 миллиарда рублей. В целом по Северо-Западу эта цифра находится на уровне 62 миллиардов.

«Банк поддерживает государственные инициативы и льготные программы по ипотеке. Кроме этого, наши клиенты дополнительно могут снизить годовую ставку, например, при использовании сервиса электронной регистрации и в случае личного страхования здоровья и жизни. На сегодняшний день по СЗФО льготная ипотека составляет 24% от объема всех жилищных кредитов, выданных с начала года в Сбере», - отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Взять ипотечный кредит по программе «Господдержка 2020» можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заёмщика, а при первоначальном взносе от 20% – от 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

Период действия программы

Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022

Валюта кредитования

Рубли РФ

Срок кредитования

До 30 лет

Минимальная сумма кредита

300 000 рублей

Максимальная сумма кредита

3 000 000 рублей

Первоначальный взнос

от 15%

Комиссия за выдачу кредита

отсутствует

Обеспечение по кредиту
 
  • Залог кредитуемого помещения
  • На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке)

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора

Возраст на момент предоставления кредита

не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору

75 лет*

Стаж работы

От 3-х месяцев на нынешнем месте работы

Привлечение созаемщиков

Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита.

  

Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста.**

  

Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику.

  

Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях:  

  • наличия действующего брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов, в том числе в отношении недвижимости,
  • отсутствия у супруга(и) Титульного созаемщика гражданства Российской Федерации

Гражданство

Российская Федерация

Процентные ставки

 

от 1 года до 7 лет вкл.

 

от 7 лет 1 мес. до 12 лет вкл.

 

от 12 лет 1 мес. до 30 лет вкл.

 

Базовые ставки

 

 

6,25%

 

 

Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 2 года***:

Ставка на 2 года

от 0,1%

Ставка после 2 лет

6,25%

Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 1 год:

Ставка на первый год

0,1%

Ставка после 1 года

6,55%

Надбавки

+0,3 п.п. – при отказе от «Сервиса электронной регистрации»

+1 п.п. – в случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья, в соответствии с требованиями Банка 

Ставки действуют для клиентов условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования «Сервиса электронной регистрации»

 

 * Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами.
** За исключением случаев наличия действующего брачного договора.
*** В рамках программы субсидирования с застройщиками предоставляется скидка на ставку по ипотеке. Список строительных объектов-участников программы размещен на сайте domclick.ru (раздел "Найти жилье"-"Квартиры в новостройках"- фильтр "Участник программы субсидирования").

ПАО Сбербанк
Источник: СБербанк

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