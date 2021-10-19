Более 5 миллиардов рублей выдал Сбер по льготной ипотеке в Карелии

За время действия программы «Господдержка 2020» Карельским отделением Сбербанка было выдано свыше 2,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму почти 5,8 млрд рублей.

С января по сентябрь 2021 года льготную ипотеку в республике оформили более 900 раз, общий объем выдач превысил 2,3 миллиарда рублей. В целом по Северо-Западу эта цифра находится на уровне 62 миллиардов.

«Банк поддерживает государственные инициативы и льготные программы по ипотеке. Кроме этого, наши клиенты дополнительно могут снизить годовую ставку, например, при использовании сервиса электронной регистрации и в случае личного страхования здоровья и жизни. На сегодняшний день по СЗФО льготная ипотека составляет 24% от объема всех жилищных кредитов, выданных с начала года в Сбере», - отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

Взять ипотечный кредит по программе «Господдержка 2020» можно по ставке 6,25% при электронной регистрации сделки и страховании жизни и здоровья заёмщика, а при первоначальном взносе от 20% – от 6,05%. Кроме того, сохраняются проекты субсидирования ставок по программе, которые стартуют от 0,1%.

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

Период действия программы Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022 Валюта кредитования Рубли РФ Срок кредитования До 30 лет Минимальная сумма кредита 300 000 рублей Максимальная сумма кредита 3 000 000 рублей Первоначальный взнос от 15% Комиссия за выдачу кредита отсутствует Обеспечение по кредиту

Залог кредитуемого помещения

На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) Страхование Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года Возраст на момент возврата кредита по договору 75 лет* Стаж работы От 3-х месяцев на нынешнем месте работы Привлечение созаемщиков Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита. Супруг(а) Титульного созаемщика является созаемщиком в обязательном порядке вне зависимости от его(ее) платежеспособности и возраста.** Требования к Созаемщику(кам) аналогичны требованиям, предъявляемым к Заемщику. Супруг(а) Титульного созаемщика не включается в состав Созаемщиков только в случаях: наличия действующего брачного договора, устанавливающего режим раздельной собственности на имущество супругов, в том числе в отношении недвижимости,

отсутствия у супруга(и) Титульного созаемщика гражданства Российской Федерации Гражданство Российская Федерация Процентные ставки от 1 года до 7 лет вкл. от 7 лет 1 мес. до 12 лет вкл. от 12 лет 1 мес. до 30 лет вкл. Базовые ставки 6,25% Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 2 года***: Ставка на 2 года от 0,1% Ставка после 2 лет 6,25% Программа субсидирования с застройщиками с дисконтом на 1 год: Ставка на первый год 0,1% Ставка после 1 года 6,55% Надбавки +0,3 п.п. – при отказе от «Сервиса электронной регистрации» +1 п.п. – в случае отказа заемщика от страхования жизни и здоровья, в соответствии с требованиями Банка Ставки действуют для клиентов условии страхования жизни и здоровья заемщика и использования «Сервиса электронной регистрации»

* Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами.

** За исключением случаев наличия действующего брачного договора.

*** В рамках программы субсидирования с застройщиками предоставляется скидка на ставку по ипотеке. Список строительных объектов-участников программы размещен на сайте domclick.ru (раздел "Найти жилье"-"Квартиры в новостройках"- фильтр "Участник программы субсидирования").



ПАО Сбербанк

Источник: СБербанк