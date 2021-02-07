Более 5 тысяч жителей Карелии поддержали позицию КПРФ против дистанционного обучения

Карельское отделение КПРФ провело сбор подписей против дистанционного обучения, которое было установлено в республике распоряжением главы региона Артура Парфенчикова.

Как пояснил нашему изданию лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, акция началась по просьбе родителей, которые считают, что дистант лишает детей права на получение всестороннего качественного образования.

В итоге было собрано более 5 тысяч подписей. Информацию об этом коммунисты довели до главы Карелии Артура Парфенчикова.

- Хотя сейчас школьники и вернулись за парты, и власти республики говорят, что дистант будет использоваться только как временная мера, все мы понимаем – делается очередной шаг к тому, чтобы укрепить и распространить эту форму обучения навсегда, - говорит Евгений Ульянов. - В Госдуму уже внесли законопроект, чтобы оставить нашим детям дистант даже тогда, когда закончится эпидемия коронавируса. Похоже, что очное обучение хотят оставить только для детей привилегированных родителей. Наша задача – не допустить, чтобы дистант стал нормой.

Родители справедливо отмечают, что дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Получается, что дети лишены образования как такого, а значит – лишены будущего. Это прямой вред их здоровью, так как ребята вынуждены проводить за компьютером целый день вместо того, чтобы вести активный образ жизни и заниматься спортом. Дистант лишает школьников детства, потому что изолирует детей друг от друга. Ничто не заменит живого общения со сверстниками и педагогами.

Кроме этого, скоро детям сдавать экзамены, а они, по сути, ничего не усвоили за первое полугодие. Какое поколение мы вырастим, если перестанем давать молодежи нормальное образование?

К тому же, многие эксперты говорят, что дистант не является эффективной мерой борьбы с коронавирусом. Школы при соблюдении в них санитарных норм – более безопасное место, чем, например, торговые центры, куда по вечерам ходят гулять дети, насидевшись дома за компьютером.

Карельское отделение КПРФ поддерживает родителей и педагогов и требует от Артура Парфенчикова вернуть всех детей в школы и в дальнейшем не использовать это ограничение.