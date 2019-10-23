Специалисты центра медицины катастроф спасли более 500 жителей Карелии

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С начала года специалисты территориального Центра медицины катастроф эвакуировали более 500 пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, за девять месяцев медики Центра медицины катастроф совершили 292 выезда автомобильным транспортом.
Экстренную медицинскую помощь с применением санитарной авиации получили 224 пациента. Они были доставлены в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, Детскую республиканскую больницу, Республиканский перинатальный центр, Республиканскую инфекционную больницу, а также в федеральные медицинские центры за пределами Карелии.
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