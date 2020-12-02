Более 550 дополнительных рабочих мест создано на предприятиях Карелии

За третий квартал 2020 года в Карелии создано 556 дополнительных рабочих мест на предприятиях и в других организациях, которые не относятся к субъектам малого бизнеса.

Это следует из отчета Карелиястата о ситуации на рынке труда республики.

Принятые на эти вакансии работники составили 5% от общего количества сотрудников, трудоустроенных за отчетный период. Ранее Управление труда и занятости Карелии опубликовало список ведущих промышленных предприятий, которые нуждаются в специалистах. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".