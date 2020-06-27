Более 6 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлен 6 791 заболевший коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 634 437 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Число выздоровевших пациентов выросло до 399 087. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 5 735 человек.

Летальных случаев в России за все время: 9 073. За последние сутки подтверждено 104 летальных случая с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки проведено тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 июня остаются тысячи человек.