Более 60 человек находятся в ковид-центрах Карелии в тяжелом состоянии

Всего в стационарах республики по данным на 8 января проходят лечение 610 больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на утро 8 января в Карелии зарегистрированы 91 175 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 006 детей.

За прошедшие сутки выявлены 182 инфицированных (21 - дети), из них непривитых – 171 (93,9%), сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, в состоянии средней тяжести – 536 человек, в тяжёлом – 66 (из них непривитых - 65). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Напомним, что ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал неоднозначной статистику по коронавирусу в регионе, обратив внимание на увеличение числа тяжелых и крайне тяжелых больных.