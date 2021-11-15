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Более 60 человек находятся в ковид-центрах Карелии в тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:32, 08 Января 2022
фото: Наталья Захарчук / Столица на Онего

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Всего в стационарах республики по данным на 8 января проходят лечение 610 больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на утро 8 января в Карелии зарегистрированы 91 175 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 006 детей.

За прошедшие сутки выявлены 182 инфицированных (21 - дети), из них непривитых – 171 (93,9%), сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В ковидных стационарах получают лечение 610 пациентов, в состоянии средней тяжести – 536 человек, в тяжёлом – 66 (из них непривитых - 65). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжёлых больных.

Напомним, что ранее глава Карелии Артур Парфенчиков назвал неоднозначной статистику по коронавирусу в регионе, обратив внимание на увеличение числа тяжелых и крайне тяжелых больных. 

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Комментарии

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Leopol'd
2022-01-08 12:04:43
Так вы уже озвучьте, сколько всего в стационарах лечится, по всем болезням...
Серж
2022-01-08 10:31:31
Как довели людей до такого состояния ? Почему не лечили на ранних стадиях болезней ?
кир
2022-01-08 11:11:08
Серж, лечить - это не детали точить на станке. Тем более, что никто не знает. :)
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