Глава Карелии о ежедневной сводке по коронавирусу: Медстатистика выглядит неоднозначно

В Карелии растет число крайне тяжелых больных коронавирусом, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава республики обратился к жителям республики с просьбой не пренебрегать мерами предосторожности.

«Да, благодаря высокому уровню коллективного иммунитета мы смогли максимально ослабить ограничения в период новогодних и рождественских праздников. В то же время медицинская статистика, которую мы продолжаем ежесуточно анализировать, выглядит неоднозначно», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам руководителя региона, с одной стороны, сократилось количество официально регистрируемых случаев заболевания. По его мнению, это может быть связано с эффектом выходных дней, когда заболевшие реже обращаются за медицинской помощью.

«С другой, количество госпитализаций остаётся на прежнем уровне, а количество тяжелых и крайне тяжелых больных (в том числе переведённых на ИВЛ) пусть незначительно, но увеличилось в последние дни, - отметил глава республики. - Так, за минувшие сутки количество тяжелых больных увеличилось на 5 пациентов и достигло 63. Как и ранее, подавляющее число тяжелых больных (58) - это те, кто не прошел вакцинацию».

Парфенчиков просит жителей республики продолжать соблюдать все меры индивидуальной защиты, а тем, кто ещё не вакцинировался, сделать прививки.

Ранее сообщалось, около 55 процентов жителей Карелии привились от коронавируса.