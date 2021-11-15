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Глава Карелии о ежедневной сводке по коронавирусу: Медстатистика выглядит неоднозначно

Новости. Общество
17:46, 05 Января 2022
фото: © Правительство Карелии

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В Карелии растет число крайне тяжелых больных коронавирусом, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава республики обратился к жителям республики с просьбой не пренебрегать мерами предосторожности.

«Да, благодаря высокому уровню коллективного иммунитета мы смогли максимально ослабить ограничения в период новогодних и рождественских праздников. В то же время медицинская статистика, которую мы продолжаем ежесуточно анализировать, выглядит неоднозначно», - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам руководителя региона, с одной стороны, сократилось количество официально регистрируемых случаев заболевания. По его мнению, это может быть связано с эффектом выходных дней, когда заболевшие реже обращаются за медицинской помощью.

«С другой, количество госпитализаций остаётся на прежнем уровне, а количество тяжелых и крайне тяжелых больных (в том числе переведённых на ИВЛ) пусть незначительно, но увеличилось в последние дни, - отметил глава республики. - Так, за минувшие сутки количество тяжелых больных увеличилось на 5 пациентов и достигло 63. Как и ранее, подавляющее число тяжелых больных (58) - это те, кто не прошел вакцинацию».

Парфенчиков просит жителей республики продолжать соблюдать все меры индивидуальной защиты, а тем, кто ещё не вакцинировался, сделать прививки.

Ранее сообщалось, около 55 процентов жителей Карелии привились от коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2022-01-05 18:30:35
Странное дело: уже 2 дня как на российском телевидении не мерзнет Украина с Англией.
Васья
2022-01-05 18:15:58
Благодаря людям , что они как то выжили сами .
кир
2022-01-05 18:11:51
Наши люди не верят вакцинации и медицине. Большинство на ногах переносит заболевания и обозначают их одним словом - простуда.
/..../
2022-01-05 17:57:46
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , без комментариев :)
кир
2022-01-05 18:14:12
/..../, так совсем не интересно и тебе и нам. Тогда, лучше изыди, - сказал кот. :)
Teaтральный критик
2022-01-05 18:13:51
/..../, если без комментариев, тогда зачем пишешь ? Агрекалчнутые повадки местечковых интелехтуалов
/..../
2022-01-05 18:38:30
Teaтральный критик, есть соотв. статья за оскорбление таких деятелей , этого мне не надо , пока промолчу .
Вася
2022-01-05 17:56:51
Экономика в хлам, золото вывезли,
/..../
2022-01-05 18:14:38
Вася, путь с казахстаном и белоруссией один .
zanoza
2022-01-05 17:54:03
Статистика вообще вещь лукавая, однако.
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