Около 55 процентов жителей Карелии привились от коронавируса

Минздрав Карелии опубликовал статистику по вакцинации в регионе.

На 5 января в Карелии первым компонентом противоковидной вакцины привились 280 062 человека, что составляет 57,8% от общего числа проживающих в республике взрослых и 72,3% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения), сообщили в Минздраве республики.

Полностью привиты 264 874 человека, что составляет 54,7% от общего числа взрослых и 68,4% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 61 100 жителей республики.

С начала 2022 года вакцинировались 282 человека. Прошли повторную вакцинацию 359 человек.

Наиболее активно прививаются жители Петрозаводска, меньше всего – в Суоярви и Олонце.